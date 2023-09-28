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        Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:53
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        Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kasten yaralama, yağma, tehdit ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan H.B. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.​​​​​

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