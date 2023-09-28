Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 28.09.2023 - 10:53 Güncelleme: 28.09.2023 - 10:53
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kasten yaralama, yağma, tehdit ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan H.B. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.