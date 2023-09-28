Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 44 polisin katılımıyla 10 iş yeri, 1 ev ve 2 araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 591 bin 950 makaron (filtreli sigara kağıdı), 54 bin 700 doldurulmuş sigara, gümrük kaçağı 6 bin 913 sigara, 3 bin 75 puro, 1050 cinsel içerikli ürün, 624 elektronik sigara, 735 elektronik sigara likidi, 168 şişe içki, 140 kilogram kıyılmış tütün ve 22 kilogram nargile tütünü, 1 tabanca, şarjör, 9 fişek ele geçirildi.
Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.