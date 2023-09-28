Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut yapılacak araziyi inceledi
Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, 424 konutun inşa edileceği arazide inceleme yaptı.
Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, 424 konutun inşa edileceği arazide inceleme yaptı.
Dündar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ilk etapta 424 konutun inşasının planlandığı Mağaracık Mahallesi'ndeki araziyi inceledi.
Konutların, yöresel mimariye uygun olacağını belirten Dündar, "Çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatıların bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacak." ifadesini kullandı.
Kaymakam Dündar, temel atma çalışmalarının kısa sürede başlayacağını kaydetti.