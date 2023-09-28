Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ekipler, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ekipler, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediyor.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı üzerindeki ağır hasarlı 6 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hatay böyle olacak
        Hatay böyle olacak
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        10 bin liralık silah için öldürmüş!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tam 4 gün oldu! Açelya'nın çantası bulundu!
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Tiroit hastalığı riskinizi 18 soruda öğrenin
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        Yasak alanda toplandı! 5.5 ton kum şırlanı ele geçirildi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        "Akvaryum için" dedi... Ağlayarak kendini savundu!
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Irak'taki yangın anı kamerada
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Eminönü'nde denize atmıştı! 25 yıl...
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i ağırlayacak
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        Philadephia'da birçok mağaza yağmalandı
        "Adeta perişan oldu"
        "Adeta perişan oldu"
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        Magandalar tabancalarını balkondan attı!
        O emeklilerin prim desteği iptal
        O emeklilerin prim desteği iptal
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Banka ile sanayinin kâr yarışında kim önde?
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Beşiktaş, Adana'da gerildi!
        Akıllı böcekler...
        Akıllı böcekler...
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Acılı ailelerden büyük tepki! "96 canın bedeli 15 yıl mı?"
        Sanayici çalışanını koruyamadı
        Sanayici çalışanını koruyamadı

        Benzer Haberler

        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut yapılacak araziyi inceledi
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut yapılacak araziyi inceledi
        Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da baz istasyonlarından akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakaland...
        Hatay'da baz istasyonlarından akü çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli yakaland...
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı