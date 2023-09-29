Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların ekiplerce kontrollü yıkımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların ekiplerce kontrollü yıkımı sürüyor.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Bu çerçevede, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı ve Küçükdalyan mahallelerinde ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Yazar Funda Demir eski eşini öldürdü!
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
        Sezona damga vuran istatistik!
        Sezona damga vuran istatistik!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        Başkent'teki patlamanın sebebi ortaya çıktı!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Suların çekildiği İztuzu Plajı'nda ortaya çıktı
        Suların çekildiği İztuzu Plajı'nda ortaya çıktı
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Böyle evlat olmaz olsun! Anne katili!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Robin Hood filmiyle ünlenen 200 yıllık ağaç kesildi!
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        Ağabeyini kanserden kaybetti
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        Meksika'da kaçırılan gençlerden kötü haber
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        "Gerçekte neler olup bittiğini görmek istedim"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’

        Benzer Haberler

        Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Hatay'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut yapılacak araziyi inceledi
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, toplu konut yapılacak araziyi inceledi
        Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Kızıldeniz'de yaşayan balık türü ilk kez Akdeniz'de görüldü
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı