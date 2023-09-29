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        Depremden etkilenen Hatay'da çözüm arayışı çalıştayı düzenlendi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) "Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay için Çözüm Arayışı Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 13:23
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        Depremden etkilenen Hatay'da çözüm arayışı çalıştayı düzenlendi
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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) "Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay için Çözüm Arayışı Çalıştayı" düzenlendi.

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, üniversitenin Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, yaşanan depremlerin yıkım ve sonuçlarına bakıldığında Hatay'ın adeta depremin merkez üssü olduğunu söyledi.

        Depremlerde üniversitenin 96 personeli ile 278 öğrencisini de kaybettiklerini aktaran Eren, hepsine Allah'tan rahmet, ailelerine de başsağlığı diledi.

        Eren, depremin ilk anından itibaren sahada olduklarını anlatarak, bu süreçte fedakarca çalışan ve kente yardım için gelen herkese teşekkür etti.

        Yaşanan afetlerin etkilerini azaltmak adına ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyleyen Eren, bu çabaya devam edeceklerini vurguladı.

        Bu doğrultuda yaptıkları çalışmaların bir çıktısı olarak böyle bir çalıştayı düzenlediklerini belirten Eren, şöyle devam etti:

        "Çok sayıda kamu kurum ve kuruluşu kentimizin yeniden inşasına katkı vermekte ve tüm paydaşlar bu sürece doğrudan veya dolaylı olarak katkı yapmaktadır. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi olarak bizler afetlerin olumsuz etkilerinin üstesinden gelebilen, sahip olduğumuz kültürel ve toplumsal değerler ve modern bilimin gereklilikleri paydasında harmanlanmış, kentimizin sahip olduğu kadim mirası yaşatacak, güvenli ve güçlü kent inşası çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yolda politika önerilerinin geliştirilmesine, alternatif yol haritalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına bilim, irfan ışığında yaklaşmak başlıca hedeflerimizden birisidir."

        - 11 çalışma grubu oluşturuldu

        Prof. Dr. Eren, ilki bugün gerçekleştirilen çalıştayda sağlık, eğitim, hukuk, çevre sorunları, ulaşım ve lojistik, barınma, imar, yapılaşma ve yerleşim, tarih ve kültürel varlıklar, afet yönetimi ve iletişimi, afet bölgesine yardım organizasyonu ve yönetimi, dezavantajlı gruplarla çalışma hayatı ve istihdam başlıkları altında 11 çalışma grubu oluşturulduğunu anlattı.

        Bu çalışma gruplarına hem sahadan hem de çeşitli kurum ve kuruluştan uzmanları davet ederek çok sektörlü bir yaklaşımla kentin sorunlarını hep birlikte ele almak ve ortak akılla çözüm üretmeyi amaçladıklarını belirten Eren, "Bugün köklü geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi konuşarak, yeniden inşa sürecimizin hızlandırılması ve kesintisiz ilerlemesi için çabalayacağız. Temel hedefimiz Hatay'ı afet hafifletme ve bölgesel kalkınma konusunda önerilecek politikalarla örnek bir kent haline getirmektir." diye konuştu.

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