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        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:02
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        Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.

        Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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