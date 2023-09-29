Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Giriş: 29.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 29.09.2023 - 17:02
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Amanos Dağları'nın Ceylandere mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, ilk müdahale aracı, 2 su tankı ile çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.