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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

        –Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 29.09.2023 - 20:26
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        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        –Hatay'ın Dörtyol ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre Kuzuculu Mahallesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden inen T.Ş. (58) ve M.A. (34) tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.Ş. otomobilden aldığı pompalı tüfekle M.A'ya ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan M.A. burada hayatını kaybetti.

        Şüpheli gözaltına alındı.

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