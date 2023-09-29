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        Hatay'da kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 21:27 Güncelleme: 29.09.2023 - 21:31
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        Hatay'da kuyuya düşen buzağıyı itfaiye kurtardı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Aşağoba Mahallesi'nde bir buzağının kuyuya düştüğü ihbarını alan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, adrese gitti.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu buzağı halat yardımıyla kuyudan çıkarıldı.

        Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen buzağı, sahibine teslim edildi.

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