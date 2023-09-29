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        Hatay'da hayatını kaybeden başhekim için hastanede tören düzenlendi

        Hayatını kaybeden Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu için görev yaptığı hastanede tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 22:23 Güncelleme: 29.09.2023 - 22:27
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        Hatay'da hayatını kaybeden başhekim için hastanede tören düzenlendi
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        Hayatını kaybeden Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Ersin Mahmutluoğlu için görev yaptığı hastanede tören yapıldı.

        Tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahmutluoğlu için düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları katıldı.

        Hastane bahçesindeki törenin ardından Mahmutluoğlu'nun cenazesi, Karamustafalı Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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