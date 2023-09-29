Hatay'da dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde köprüden dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde köprüden dere yatağına devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, R.H'nin kullandığı 31 AUE 385 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cırtıman Mahallesi'ndeki köprüden dere yatağına devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü R.H. yaralandı.
İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerince dere yatağından çıkarılan yaralı, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.