Hatay'da kalp sağlığına dikkat çekmek için pedal çevirdiler
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Kalbin İçin Pedalla Grubu tarafından bisiklet turu düzenlendi.
Hatay'ın Erzin ilçesinde, Kalbin İçin Pedalla Grubu tarafından bisiklet turu düzenlendi.
Kalp sağlığına dikkat çekmek için bir araya gelen grup, ilçe merkezinde yaklaşık 25 kilometre pedal çevirdi.
"Arabadan in bisiklete bin" sloganı ile düzenlenen etkinliğe 45 bisikletli katıldı.
Kalbin İçin Pedalla Grubu Erzin Temsilcisi Önder Akyol, dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında kalp ve damar hastalıklarının ilk sırada yer aldığını belirtti.
Kalp sağlığına dikkat çekmek için etkinliği gerçekleştirdiklerini aktaran Aksoy, herkesi bisiklet sürmeye davet etti.