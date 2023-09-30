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        Dörtyol'da Dinç Zihinler Derneği tanıtıldı

        Dörtyol ilçesinde kurulan Dinç Zihinler Derneği düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 11:39
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        Dörtyol'da Dinç Zihinler Derneği tanıtıldı
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        Dörtyol ilçesinde kurulan Dinç Zihinler Derneği düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

        Dinç Zihinler Derneği Kurucu Başkanı Ömer Burgaç, İlk Kurşun Konağı'ndaki etkinlikte, derneklerinin gençlere inovasyon ve yaratıcı bakış açısı kazandırmak için kurulduğunu söyledi.

        Etkinliğe, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, siyası parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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