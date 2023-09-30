İskenderun'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
Giriş: 30.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:24
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili araştırma başlattı.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayla ilgili M.G, A.H, M.E. ve M.K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.