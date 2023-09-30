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        İskenderun'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 15:16 Güncelleme: 30.09.2023 - 15:24
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        İskenderun'da 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çay Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili araştırma başlattı.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla olayla ilgili M.G, A.H, M.E. ve M.K'yi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

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