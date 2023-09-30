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        Hatay'da 50 bin makaron ele geçirildi

        İskenderun ilçesinde bir minibüste gümrük kaçağı 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 16:39 Güncelleme: 30.09.2023 - 16:43
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        Hatay'da 50 bin makaron ele geçirildi
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        İskenderun ilçesinde bir minibüste gümrük kaçağı 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Çay Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

        Minibüste yapılan aramada, gümrük kaçağı 50 bin makaron ele geçirildi.

        Ekipler, şüpheli V.D'yi gözaltına aldı.

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