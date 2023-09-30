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        Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ses sisteminde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 19:09 Güncelleme: 30.09.2023 - 19:18
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        Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ses sisteminde ruhsatsız 10 tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında İskenderun otobanı girişinde bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ses sistemine gizlenmiş ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

        Otomobilde bulunan M.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

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