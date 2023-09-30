Hatay'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:24 facebook

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