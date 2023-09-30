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        Hatay'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 30.09.2023 - 20:24
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        Hatay'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

        Pınarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerine 23 Eylül'de pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine ateş açan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Polis, yaptığı çalışmada kimliklerini ve adreslerini belirlediği zanlılar A.Ö. ve M.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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