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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 01.10.2023 - 14:55
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        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Merkez Antakya ilçesi Gündüz ve Atatürk caddelerindeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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