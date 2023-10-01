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        Hatay'da Karakucak Güreşleri düzenlendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 01.10.2023 - 17:52
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        Hatay'da Karakucak Güreşleri düzenlendi
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İlk Kurşun Kültür Sanat ve Turunçgil Festivali kapsamında, Karakucak Güreşleri gerçekleştirildi.

        Dörtyol Belediyesince, 9 Ocak Stadyumu'nda düzenlenen güreşlere, çeşitli illerden 350 sporcu katıldı.

        Kıyasıya geçen mücadeleler sonunda başpehlivanlığı, Kahramanmaraş'tan Halil Hopur kazandı.

        Müsabakalarda dereceye giren sporculara, ödülleri, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin tarafından verildi.

        Güreşleri, Dörtyol Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Selçuk Kayhan, Geleneksel Spor Dalları Asbaşkanı Şahin Hopur ve vatandaşlar izledi.

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