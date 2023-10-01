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        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 17:46 Güncelleme: 01.10.2023 - 18:35
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        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan Dutdibi Mahallesi'ndeki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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