Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da babasını öldürüp annesini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:03 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da babasını öldürüp annesini yaraladığı iddia edilen zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladığı öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

        Karaağaç Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan iş insanı H.S. (65), henüz bilinmeyen nedenle oğlu M.A.S. (24) ile tartıştı.

        Tartışmanın büyümesiyle iddiaya göre M.A.S, babası ve annesi G.A.S'yi (63) bıçakla yaraladı.

        Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı
        İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı
        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Karakucak Güreşleri düzenlendi
        Hatay'da Karakucak Güreşleri düzenlendi
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı
        İskenderun'da işaret fişeği paniği
        İskenderun'da işaret fişeği paniği
        İskenderun Körfezi'ndeki hortumlar kamerada
        İskenderun Körfezi'ndeki hortumlar kamerada