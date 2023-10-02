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        Belen Kaymakamı Yılmaz'a ziyaret

        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve beraberindekileri makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:35 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:38
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        Belen Kaymakamı Yılmaz'a ziyaret
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        Belen Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve beraberindekileri makamında kabul etti.

        Kaymakam Yılmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Ziyarette, İskenderun Küçük Sanayi Sitesine yer tahsisi konusu ele alındı.

        İTSO heyeti daha sonra Belen Milli Emlak Şefi Cihan Durmuş'a da ziyarette bulundu.

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