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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve kulaklık ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:53 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:02
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, evinde gümrük kaçağı sigara, cep telefonu ve kulaklık ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüphelinin Ovakent Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

        İkamette yapılan aramada, gümrük kaçağı 4 bin 570 paket sigara, 68 puro, 235 elektronik sigara, 36 elektronik sigara likidi, 17 cep telefonu ve 16 kablosuz kulaklık ele geçirildi.

        Jandarma, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

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