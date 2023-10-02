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        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 13:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 13:21
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        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde, ekipler tarafından önlem alındı.

        Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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