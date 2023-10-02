Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 6 binanın çevresinde, ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı. İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.