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        Hatay'da çalışma izni olmayan 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 27 kadın yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:14 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:34
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        Hatay'da çalışma izni olmayan 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 27 kadın yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'ndeki masaj salonlarına denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, çalışma izni olmadan istihdam edildikleri belirlenen 22'si Tayland, 4'ü Uganda, biri de Özbekistan uyruklu olmak üzere 27 kadın yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından ülkelerine gönderildi.

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