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        Hatay'da babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 17:11 Güncelleme: 02.10.2023 - 17:17
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        Hatay'da babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bıçakla babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Karaağaç Mahallesi'nde dün, iş insanı babası H.S'yi (65) bıçakla öldürülüp, annesi G.A.S'yi (63) yaraladığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.S'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Olayda yaralanan anne G.A.S'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Tartıştığı oğlu tarafından bıçaklandığı öne sürülen H.S. ve eşi G.A.S. tedavi için hastaneye kaldırılmış, baba H.S. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. M.A.S, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.​​​​​​​​​​​​​​

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