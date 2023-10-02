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        Hatay'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:02
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        Hatay'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, yakalanan H.G'nin üzerinde, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 153 fişek, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap bulundu.

        Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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