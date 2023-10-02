Hatay'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 02.10.2023 - 18:02 Güncelleme: 02.10.2023 - 18:02
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, hakkında 12 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin açıklamasına göre, yakalanan H.G'nin üzerinde, ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 153 fişek, 5 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap bulundu.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.