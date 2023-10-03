Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 12:46 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda H.G, C.K, M.S, O.O. ve İ.T. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 39,4 gram sentetik uyuşturucu, 3 sentetik ecza hapı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evlerinde ilk teslimat kasımda
        Hatay'da depremzedeler için yapılan köy evlerinde ilk teslimat kasımda
        Hatay'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 12 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tu...
        Hatay'da babasını öldürüp annesini yaraladığı iddiasıyla yakalanan zanlı tu...
        İş insanı babasını öldürüp, annesini yaralayan şüpheli tutuklandı
        İş insanı babasını öldürüp, annesini yaralayan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da çalışma izni olmayan 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı
        Hatay'da çalışma izni olmayan 27 yabancı uyruklu kadın yakalandı
        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 6 bina kontrollü şekilde yıkıldı