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        Hatay'da otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 09:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 09:40
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        Hatay'da otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi hayatını kaybetti.

        Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Kavşağı mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 31 AED 927 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak çöp almak için yol kenarında duran Antakya Belediyesine ait çöp kamyonuna çarptı.

        Kazada, temizlik işçisi Mehmet Kahraman otomobille çöp kamyonu arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kahraman'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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