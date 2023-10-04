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        Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:29
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        Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü yıkıldı
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

        Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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