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        Hatay'da polis ve gönüllülerden sahipsiz hayvanlara mama desteği

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri gönüllülerle sahipsiz hayvanlar için sahile mama bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:40 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:51
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        Hatay'da polis ve gönüllülerden sahipsiz hayvanlara mama desteği
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri gönüllülerle sahipsiz hayvanlar için sahile mama bıraktı.

        Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Numueevler Mahallesi'ndeki sahil bölgesinde sahipsiz hayvanları besleme etkinliği gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, yaklaşık 50 kilogram ve 20 paket yaş mama 5 noktaya bırakıldı.

        Gönüllü gençlerden Dilara Duran, AA muhabirine, böyle bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, sahipsiz hayvanların unutulmaması gerektiğini söyledi.

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