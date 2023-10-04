Hatay'da polis ve gönüllülerden sahipsiz hayvanlara mama desteği
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri gönüllülerle sahipsiz hayvanlar için sahile mama bıraktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, polis ekipleri gönüllülerle sahipsiz hayvanlar için sahile mama bıraktı.
Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençler, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Numueevler Mahallesi'ndeki sahil bölgesinde sahipsiz hayvanları besleme etkinliği gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yaklaşık 50 kilogram ve 20 paket yaş mama 5 noktaya bırakıldı.
Gönüllü gençlerden Dilara Duran, AA muhabirine, böyle bir etkinlikte yer almaktan mutlu olduğunu belirterek, sahipsiz hayvanların unutulmaması gerektiğini söyledi.