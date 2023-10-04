Belen'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
Belen Emniyet Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Giriş: 04.10.2023 - 20:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:47
Belen Emniyet Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahipsiz hayvanları besledi.
Etkinlik kapsamında görevliler, sahipsiz hayvanlar için İssume, Derebahçe ve Sarımazı mahallerine 10 kilogram kuru mama bıraktı.