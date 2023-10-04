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        Belen'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Belen Emniyet Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:26 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:47
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        Belen'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
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        Belen Emniyet Müdürlüğünce, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ile Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, sahipsiz hayvanları besledi.

        Etkinlik kapsamında görevliler, sahipsiz hayvanlar için İssume, Derebahçe ve Sarımazı mahallerine 10 kilogram kuru mama bıraktı.

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