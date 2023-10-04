Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Erzin'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi

        Erzin'de bisiklet sporcuları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzin'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzin'de bisiklet sporcuları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.

        İlçede bisiklet sporcuları, hayvanların korunması ve beslenmesi üzerine farkındalık amacıyla tur düzenledi.

        Katılımcılar turda, sahipsiz hayvanlar için yem noktalarına mama ve su bıraktı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Boş tarlada bulunan el bombası imha edildi
        Boş tarlada bulunan el bombası imha edildi
        Hatay'da tarlada bulunan el bombası imha edildi
        Hatay'da tarlada bulunan el bombası imha edildi
        Belen'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        Belen'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
        İskenderun'da angus nakil sırasında kaçtı, ekipler seferber oldu
        İskenderun'da angus nakil sırasında kaçtı, ekipler seferber oldu
        Hatay'da yangın çıkan 5 çadırdaki depremzedelere destekte bulunuldu
        Hatay'da yangın çıkan 5 çadırdaki depremzedelere destekte bulunuldu
        Hatay'da polis ve gönüllülerden sahipsiz hayvanlara mama desteği
        Hatay'da polis ve gönüllülerden sahipsiz hayvanlara mama desteği