Erzin'de 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinliği düzenlendi
Erzin'de bisiklet sporcuları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
Giriş: 04.10.2023 - 23:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:20
Erzin'de bisiklet sporcuları, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirdi.
İlçede bisiklet sporcuları, hayvanların korunması ve beslenmesi üzerine farkındalık amacıyla tur düzenledi.
Katılımcılar turda, sahipsiz hayvanlar için yem noktalarına mama ve su bıraktı.