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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 bina ekiplerce kontrollü yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:46 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:50
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        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 6 bina ekiplerce kontrollü yıkıldı.

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

        Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Ürgen Paşa, Cumhuriyet ve Cebrail mahallelerinde ağır hasarlı 6 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

        Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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