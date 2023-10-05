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        İSTE'de teknik ders alan öğrencilerin yüz yüze uygulamalı eğitimleri sürecek

        İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, teknik ders alan öğrencilerin yüz yüze uygulamalı eğitime devam edeceğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:49
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        İSTE'de teknik ders alan öğrencilerin yüz yüze uygulamalı eğitimleri sürecek
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        İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, teknik ders alan öğrencilerin yüz yüze uygulamalı eğitime devam edeceğini söyledi.

        Depci, basın ve sosyal medyada yer alan, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ilçede uzaktan çevrim içi eğitim talebi konusunda senato salonunda açıklama yaptı.

        Üniversitede güz dönemiyle hem yüz yüze hem de çevrim içi derslere başladıklarını anımsatan Depci, yüz yüze eğitimi engelleyecek bir sorun olmadığını anlattı.

        Depci, üniversite olarak uygulamalı dersleri yüz yüze eğitimle vermeleri gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

        "2 yıl pandemi nedeniyle vakit kaybettik, 1 dönem de depremde vakit kaybettik. Şimdi de 1 yıl uzaktan eğitim yaparsak, elinizi vicdanınıza koyun, mezun olacak öğrencileri kim işe alır? O mühendisin yaptığı evde kim oturur? Kim o kaptanın yönettiği gemide yer alır? Bu çocuklar bizim geleceğimiz, inanın işsiz kalırlar. Biz resmi yazılarımızı da yazdık, 'Biz teknik üniversiteyiz, yüz yüze eğitim vermek zorundayız' dedik. Tabii 15 bin 200 öğrencinin hepsini getirmek olmaz, teknik ders öğrencilerinin yüz yüze eğitim almalarını istedik. Çünkü gemi kaptanı eğitim görmek zorunda, sonuçta uzun yol kaptanı yetiştiriyorsunuz."

        Depci, çevrim içi uzaktan eğitimin işin kolayına kaçmak olduğunu, teknik ve uygulamalı bölümlerde okuyan 3 bin 670 öğrencinin yüz yüze eğitim alabilmeleri için imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

        Kampüs alanındaki konteyner kentlerin üniversite yerleşkesine bağlı olmadığını belirten Depci, yerleşkede bir güvenlik sorunu bulunmadığını sözlerine ekledi.

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