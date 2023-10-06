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        Hatay Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek

        LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan köy tipi evlerin inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:09 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:09
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        Hatay Defne'de afet evlerinin yapıldığı bölgede hayvancılık faaliyetleri de desteklenecek
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        LALE KÖKLÜ/MEHMET BAYRAK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde, evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapımına başlanan köy tipi evlerin inşası devam ediyor.

        Depremzedeler için 3+1 şeklinde tek katlı olarak Üzengili'de 42, Çökek'te ise 29 köy tipi afet evi yapılacak.

        Her evin bahçeli olarak planladığı proje kapsamında iki mahallede hayvancılık faaliyetlerinin yapılabilmesi için 4 ahır oluşturulacak.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, il genelinde çok fazla noktada depreme dirençli köy tipi afet evlerinin yapımının devam ettiğini söyledi.

        Bu kapsamda, Samandağ ilçesine yakın Defne sınırındaki Üzengili ve Çökek mahallelerinde yer alan köy evlerinin inşaat alanında çalışmaları yerinde incelediklerini aktaran Masatlı, "Toplamda şu an için iki alanda 71 köy evinin inşaatı başladı. Burada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da unutulmamış ve projeye dahil edilmiştir. İki alanda 4 ahır, vatandaşlarımızın istifadesine sunulacaktır." diye konuştu.

        İnsan yaşamının sadece 4 duvar arasında geçmediğinin altını çizen Masatlı, kırsal bölgedeki yaşlıların, orada yaşayan gençlerin ve çocukların sosyal hayatının da düşünüldüğünü, bu kapsamda yeşil alanlar başta olmak üzere geniş bahçeler, parklar, camiler ve köy konaklarının da projelendirildiğini belirtti.

        Kırsal bölgelerde insanların her tür ihtiyacının karşılanacağı alanların olacağını anlatan Masatlı, "İnşallah en kısa sürede bunları vatandaşlarımızla buluşturup onları yerleştirdiğimizde bizler de bunun mutluluğunu yaşayanlardan olacağız." dedi.

        - "Evler çok sağlam ve hızlı yapılıyor"

        Köy evlerinin yapıldığı Çökek Mahallesi'nin muhtarı Ferit Kaplan, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

        Evlerin çok güzel yapıldığını söyleyen Kaplan, şöyle konuştu:

        "Köy evlerimiz Allah'ın izniyle yıl sonuna kadar bitecek. Burada besicilik faaliyetleri oluyor, onlara yönelik ahırlarımız da yapılıyor. Valimizden, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Vatandaşlarımız da çok memnun, evler çok sağlam ve hızlı yapılıyor. Evlerin önünde yeşil alanlar, ahırlar olacak, çok mükemmel. Allah devletimizi eksik etmesin."

        Üzengili Mahalle Muhtarı Yakup Çolak da proje kapsamında mahallelerinde hayvancılığın desteklenmesi için ahır yapılmasının da önemli olduğunu belirtti.

        Evlerin inşasında kullanılan malzemelerin kalitesine şahit olduğunu aktaran Çolak, "Devletimiz bize öncülük yaptı, bunu yaparsa devletimiz yapar. Bu evler, köy evi değil adeta bir villa, çok lüksler, her şeyi düşünmüşler. Allah devletimizden razı olsun." ifadesini kullandı.

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