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        Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkıntılar arasında birliktelik ve yardımlaşmayı resmediyor

        LALE KÖKLÜ - Saype adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, birliği, yardımlaşmayı ve ortak çabayı simgelemek amacıyla dünyanın farklı noktalarına çizdiği iç içe geçen tokalaşmış elleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da yıkıntılar arasında resmediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:03
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        Depremlerin vurduğu Hatay'da yıkıntılar arasında birliktelik ve yardımlaşmayı resmediyor
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        LALE KÖKLÜ - Saype adıyla tanınan Fransız arazi sanatçısı Guillaume Legros, birliği, yardımlaşmayı ve ortak çabayı simgelemek amacıyla dünyanın farklı noktalarına çizdiği iç içe geçen tokalaşmış elleri, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da da yıkıntılar arasında resmediyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki yıkıma ve ardından bölgede gösterilen birlikteliğe dikkati çekmek isteyen 34 yaşındaki sanatçı, daha önce İstanbul'un da arasında bulunduğu 18 noktada gerçekleştirdiği Duvarların Ötesi'nde (Beyond Walls) isimli projesi kapsamında kente geldi.

        Çim ve toprak üzerine freskler çizen, tebeşir ve kömürden yapılan bir boyanın mucidi olarak da bilinen Legros, sembolik şekilde dünyanın en büyük insan zincirini oluşturmayı amaçladığı projesi çerçevesinde 19. durağı Hatay'da çizimlere başladı.

        İki yardımcısıyla Defne ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki enkaz alanına iç içe geçen tokalaşmış elleri çizen Legros, İsviçre Büyükelçiliği ve Türkiye Fransız Kültür Merkezi desteğiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - Altınözü ilçesinde de çizim yapacak

        Guillaume Legros, AA muhabirine, eşinin Sivaslı olduğunu ve deprem haberini İsviçre'deki evlerinde aldıklarını söyledi.

        O anda evde herkesin büyük üzüntü yaşadığını anlatan Legros, "Haberi alınca şok olduk. Ailece çok ağır acılar yaşadık." dedi.

        Sanatın toplum üzerinde ciddi etkisinin olduğunun altını çizen Legros, şöyle devam etti:

        "Bu nedenle sanatı, bu tür konuları sorgulamak ve yardımcı olmak için bir araç olarak kullanmanın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden aslında Hatay bölgesindeki depremi öğrendikten sonra yıkılan yapıları ve ölenleri görmek beni derinden etkiledi. Medyanın etkisi olayın başında çok önemliydi ve medyada bu felaketi tekrar gündeme getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. 2019'da başlattığım Duvarların Ötesi'nde adlı projem devasa eserlerin ortaya çıktığı bir projedir. Projem sembolik olarak dünyanın en büyük insan zincirini, birbirini tutan elleri resmetmek suretiyle farklı problemler çerçevesinde bir araya gelmenin, beraber çalışmanın önemini vurguluyor. Bu depremi gördüğümde, küresel projemin bu bölgeden geçmesi gerektiğini düşündüm."

        Legros, 30 Eylül'de geldiği Hatay'da 2 hafta kalacağını, Defne'nin ardından Altınözü ilçesinde de çalışma yapacağını dile getirdi.

        Depremden etkilenen Hatay'da iki esere imza atacağını aktaran Fransız sanatçı, çalışmalarını 13 Ekim'de tanıtmayı hedeflediğini kaydetti.

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