Samandağ'da depremzedeler için yapılacak köy evlerinin yerleri belirlendi
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, afetzedeler için yapılacak köy evlerinin yer tespiti tamamlandı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın Samandağ ilçesinde, afetzedeler için yapılacak köy evlerinin yer tespiti tamamlandı.
İlçe Kaymakamı Emre Dündar, köy tipi afet evlerinin inşası kapsamında Hıdırbey ve Kapısuyu mahallelerinde inceleme yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD ekiplerinin de katıldığı çalışmada, konutların yapılacağı yerler belirlendi.
Dündar, konutların inşasına kısa sürede başlanacağını belirtti.