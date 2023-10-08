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        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu hizmete girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 08.10.2023 - 18:06
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        Hatay'da Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu açıldı
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Çocuklar Gülsün Diye Derneği öncülüğünde yaptırılan anaokulu hizmete girdi.

        Sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla tanınan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden 20 yaşındaki Taha Duymaz'ın adının verildiği anaokulunun açılışı yapıldı.

        Vali Mustafa Masatlı, Özyörük Mahallesi'ndeki törende, afet nedeniyle kentteki çok sayıda okulun zarar gördüğünü söyledi.

        Hasarsız ve prefabrik okullarda eğitimin aralıksız sürdüğünü belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Eğitimin devamı için hasarsız ve az hasarlı okullarımızın hızlı şekilde onarımını gerçekleştirdik. Diğer taraftan prefabrik okullarla bunu destekledik. Bizim için çok önemli bir tarih olan 11 Eylül'de eğitim öğretimi başlattık. Eğitimin ilk günlerinde doğal olarak bazı sıkıntılarla karşılaştık ama şu an itibarıyla eğitim hizmetleri büyük bir hızla devam ediyor."

        Derneğin kuruculuğunu ve başkanlığını üstlenen Gülben Ergen de çalışmalar kapsamında 49. anaokulunu Kırıkhan'da açtıklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından okulun açılışını yapan Masatlı, öğrencilere hediye verdi.

        Törene, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile Taha Duymaz'ın ailesi de katıldı.

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