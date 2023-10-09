Hatay'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Anayazı Mahallesi'nde, Hasan Dalbudak'ın (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Dalbudak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.