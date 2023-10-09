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        Hatay'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 18:52 Güncelleme: 09.10.2023 - 18:55
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        Hatay'da şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Anayazı Mahallesi'nde, Hasan Dalbudak'ın (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Dalbudak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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