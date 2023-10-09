Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 bölgede aranan şüphelilere yönelik denetim yaptı.

Uygulamada 167 araç, 118 motosiklet, 43 iş yeri incelendi. 18 araç ve 3 motosiklete 73 bin 650 lira ceza uygulandı. 168 kişi sorgulandı, 80 araç denetlenirken, 2 motosiklet ise trafikten men edildi.

Ayrıca uygulamalar kapsamında 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de arasında olduğu 5 aranan şahıs yakalandı. 3 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.

Aramalarda 1 kesici alet, 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 10 gram metamfetamin ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.