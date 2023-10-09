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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:41 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:50
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        Hatay'da asayiş uygulaması yapıldı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 bölgede aranan şüphelilere yönelik denetim yaptı.

        Uygulamada 167 araç, 118 motosiklet, 43 iş yeri incelendi. 18 araç ve 3 motosiklete 73 bin 650 lira ceza uygulandı. 168 kişi sorgulandı, 80 araç denetlenirken, 2 motosiklet ise trafikten men edildi.

        Ayrıca uygulamalar kapsamında 14 yıl ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişinin de arasında olduğu 5 aranan şahıs yakalandı. 3 yoklama kaçağına tebligat yapıldı.

        Aramalarda 1 kesici alet, 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 10 gram metamfetamin ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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