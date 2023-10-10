Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Belen ilçesinde iş yerlerinde gümrük kaçağı 35 cep telefonu ile 215 elektronik eşya ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Muhlisali Mahallesi'nde 2 şüphelinin iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 35 cep telefonu ile 215 akıllı saat, kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.