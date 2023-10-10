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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde iş yerlerinde gümrük kaçağı 35 cep telefonu ile 215 elektronik eşya ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:58
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        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın Belen ilçesinde iş yerlerinde gümrük kaçağı 35 cep telefonu ile 215 elektronik eşya ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Muhlisali Mahallesi'nde 2 şüphelinin iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda, gümrük kaçağı 35 cep telefonu ile 215 akıllı saat, kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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