Hatay'da arananlara yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Hatay'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.