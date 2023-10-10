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        Hatay'da 24 yıl 9 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Hatay'da çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:14 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:14
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        Hatay'da 24 yıl 9 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Hatay'da çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "yağma" suçlarından 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin Reyhanlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

        E.E. adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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