Hatay'da 24 yıl 9 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Hatay'da çeşitli suçlardan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "yağma" suçlarından 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin Reyhanlı ilçesinde saklandığı adresi tespit etti.

E.E. adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.