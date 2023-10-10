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        Uluslararası Cimnastik Federasyonundan depremzede sporculara malzeme desteği

        Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki sporculara malzeme desteğinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:30 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:09
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        Uluslararası Cimnastik Federasyonundan depremzede sporculara malzeme desteği
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        Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'daki sporculara malzeme desteğinde bulundu.

        Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile Hatay Merkez Spor Salonu'ndaki cimnastik salonunda sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi. Malzeme desteğinde bulunan Watanabe, sporcularla bir süre sohbet etti ve cimnastikçilerin sergiledikleri gösteriyi izledi.

        Watanabe, AA muhabirine, depremden etkilenen sporcular için tüm destekleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

        Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de federasyon olarak yaşanan deprem felaketinin ardından hemen Hatay'da bulunan sporculara, antrenörlere ve ailelerine ulaşarak imkanları dahilinde destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Çelen, Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Watanabe'nin sporcularına vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, destekler sayesinde Hatay'daki sporcuların yeniden antrenmanlarına devam edebileceğini kaydetti.

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