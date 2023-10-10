İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Depremlerde ağır hasar alan Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.