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        İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 22:13 Güncelleme: 10.10.2023 - 22:17
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        İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

        Depremlerde ağır hasar alan Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

        Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

        İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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