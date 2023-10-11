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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi

        Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 14:44 Güncelleme: 11.10.2023 - 14:56
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        Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi Hatay'da defnedildi
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        Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

        Şehit Çakmak'ın naaşı, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yakınlarının evinin önünde helallik alınmasının ardından tören için ilçedeki Ebu Zer Camisi'ne götürüldü.

        Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Mustafa Masatlı, şehidin annesi Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'a başsağlığı diledi.

        Şehidin ailesi ve yakınları ile protokoldekilerin de katılımıyla cenaze namazının kılınmasının ardından Çakmak'ın naaşı, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'ndaki şehitliğe getirildi.

        Bu sırada Bakan Göktaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çakmak'ı teskin etti.

        Şehidin cenazesi, buradaki şehitlikte toprağa verildi.

        Törenin ardından Bakan Göktaş, şehidin babasına Türk bayrağını, Bakan Özhaseki de anneye oğlunun fotoğrafını verdi.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Çakmak'ın kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirmişti.

        Bekar ve 7 kardeşi olduğu öğrenilen şehit Çakmak'ın ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Antalya'ya yerleştiği belirtilmişti.

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