Hatay'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 15 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 15 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İskenderun'da aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonda, işlediği 4 ayrı suçtan dolayı hakkında 15 yıl 8 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G'yi yakalandı.
Üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 6 fişek ele geçirilen O.G. cezaevine gönderildi.