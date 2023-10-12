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        Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ile Belen ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:17
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        Hatay'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
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        Hatay'ın İskenderun ile Belen ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Suriye'de faaliyet gösterdikleri belirlenen terör örgütü 3 DEAŞ ve El Kaide üyesinin yakalanması için operasyon düzenledi.

        Ekipler İskenderun ile Belen ilçelerinde saklandıklarını tespit ettiği terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide üyesi F.H, D.E, A.C'yi gözaltına alındı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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