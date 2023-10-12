Hatay'da kaçak ilaç operasyonlarında yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı
Hatay'da gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Hatay'da gerçekleştirilen kaçak ilaç operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde 3-11 Ekim tarihleri arasında il genelinde "Pangea XVI" operasyonları gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 71 bin 192 kaçak ilaç ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.